Давыд о возможном сопернике в финале: «Больший приоритет дал бы «Десятке». Они по-футбольному всегда были сильные, но им не везло. Хотелось бы, чтобы один раз повезло»
– Насколько для тебя неожиданно, что «СиндЕкат» прошел «литов»?
– «СиндЕкат» уверенно вышел с первого места в своей группе. У них очень организованные ребята, хорошая команда.
– Хотел бы сыграть с «литами»?
– Без разницы, с кем играть. Нельзя ни под кого подстраиваться, гадать, кто попадет.
– «СиндЕкат» у себя дома не проигрывает. Есть ли опасения на этот счет?
– Опасений нет. Но сказали, что полуфиналы будут в Москве.
– С кем бы хотел сыграть в финале?
– Больший приоритет дал бы «Десятке». Только из-за того, что хотел бы, чтобы эта команда вышла в финал. Они по-футбольному всегда были сильные, но им не везло. Хотелось бы, чтобы один раз повезло. Но только повезло дойти до финала, а там будем куваться. А так без разницы, – сказал защитник «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Броуки» вышли в полуфинал шестого сезона Winline Медиалиги, где сыграют с «СиндЕкатом».