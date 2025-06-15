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Давыд о возможном сопернике в финале: «Больший приоритет дал бы «Десятке». Они по-футбольному всегда были сильные, но им не везло. Хотелось бы, чтобы один раз повезло»

Илья Давыдов высказался о возможном сопернике в финале МФЛ-6.

– Насколько для тебя неожиданно, что «СиндЕкат» прошел «литов»?

– «СиндЕкат» уверенно вышел с первого места в своей группе. У них очень организованные ребята, хорошая команда.

– Хотел бы сыграть с «литами»?

– Без разницы, с кем играть. Нельзя ни под кого подстраиваться, гадать, кто попадет.

– «СиндЕкат» у себя дома не проигрывает. Есть ли опасения на этот счет?

– Опасений нет. Но сказали, что полуфиналы будут в Москве.

– С кем бы хотел сыграть в финале?

– Больший приоритет дал бы «Десятке». Только из-за того, что хотел бы, чтобы эта команда вышла в финал. Они по-футбольному всегда были сильные, но им не везло. Хотелось бы, чтобы один раз повезло. Но только повезло дойти до финала, а там будем куваться. А так без разницы, – сказал защитник «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Броуки» вышли в полуфинал шестого сезона Winline Медиалиги, где сыграют с «СиндЕкатом».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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