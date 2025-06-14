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«СиндЕкат» принимает Lit Energy в Екатеринбурге в ответном матче 1/4 финала Медиалиги

«СиндЕкат» играет с Lit Energy в ответном матче 1/4 финала Winline Медиалиги.

В первом матче 1/4 финала шестого сезона Медиалиги Lit Energy обыграл «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 5:3 Б). Победа в серии дает Lit Energy преимущество в один мяч перед ответной игрой.

На ответную встречу в Екатеринбурге проданы все 6 тысяч билетов.

Winline Медиалига, 1/4 финала

Ответные матчи

14 июня, суббота

Lit Energy – «СиндЕкат» – 0:0 (первый тайм)

Lit Energy: С. Морозов, Спичка, Дмитренко, К. Морозов, Айрапетян, Черный, Сулейманов, Хайрулин, Дмитриев, Гайнуллин, Молчанов.

«СиндЕкат»: Арапов, Точе, Дорожинский, Сакович, Герасимов, Ландри, Подоксенов, Лунгу, Чижов, Подберезкин, Юсупов.

Матч проходит в Екатеринбурге на стадионе академии «Урал-2».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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