Дмитрий Егоров: «Мне написали из «Тандема»: «Почему нас обсирают после игры с «Банкой»?» Да потому что вы обыграли «Амкал»!»

Дмитрий Егоров высказался о хейте аудитории в медиафутболе.

– Мне недавно написал один из руководителей «Тандема »: «Слушай, мы так хорошо играли, почему нас все обсирают после игры с «Банкой»?» Я говорю: «Да потому что вы обыграли «Амкал»! Конечно, вас все будут обсирать, никто не скажет, что «Тандем» – молодцы».

Вас будут хейтить, но к этому нужно быть готовым, если ты хочешь добиваться высоких результатов. Так же в первых сезонах «На Спорте » хейтили Текилу, потому что он был жестко против сообщества. И я как представитель «Амкала » пользовался тем, что нас намного больше, пользовался индульгенцией от аудитории и тоже хейтил.

Сделаем аллюзию на большую политику. Условно возьмем какую-нибудь европейскую коалицию большинства. Она будет оправдывать любые свои действия и в то же время критиковать любые действия меньшинства или оппозиции.

В той же Румынии отменили результаты выборов. Павел Дуров прямым текстом говорил, что было влияние на голосование, но никто этого не слышит, потому что есть коалиция большинства.

– То есть что бы ни делал «Амкал», это всегда будет поддерживаться за счет лояльной аудитории?

– Это логично, это не плохо и не хорошо. Так всегда. Ты можешь сам стать большим, как «Амкал», и тогда будет крупное противостояние. Но мы, несмотря на наши результаты, пока не в формате масс-продукта, – сказал президент «БроукБойз » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.