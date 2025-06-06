Дмитрий Егоров: «Могу предложить 2Drots свою кандидатуру на позицию форварда. Средняя результативность выше, чем у ваших нападающих»
Дмитрий Егоров предложил свою кандидатуру 2Drots на позицию форварда.
«В момент киков игроков 2Drots могу предложить свою кандидатуру на центрфорварда. Могу играть бесплатно. Средняя результативность выше, чем у ваших нападающих. Жду предложений», – написал президент «БроукБойз».
Егоров в шестом сезоне Winline Медиалиги сыграл 1 матч и забил 1 гол.
2Drots вылетели в 1/8 финала Медиалиги, проиграв Lotus Music (0:1).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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