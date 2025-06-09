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«Николич – кидала. Уход из ЦСКА – предательство». Егоров об уходе тренера

Дмитрий Егоров назвал экс-тренера ЦСКА Марко Николича кидалой.

Сегодня армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось, что Николич согласовал контракт с греческим АЕК.

«Николич – кидала. Уход из ЦСКА – предательство. Почему? Все просто.

Русские и сербы живут понятийно. Слова у нас ценятся выше бизнеса и личной выгоды. Если ты пообещал и клялся в любви, но слился без объяснений, значит, ты – предатель. Это культурный код.

После победы в Кубке России Николич говорил, что пойдет с клубом дальше. А дальше, по его же словам, – чемпионство. Дальше – это надолго. А через два дня втихую сбежал, объяснив тем, что просто у него есть другие интересы и дела поважнее.

Это худший вариант ухода. Никакого уважения. Никакого почтения. Таково мое мнение. Оно бы изменилось, представь Марко какие-то значимые причины, но и тут дороже деньги», – написал президент «БроукБойз».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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