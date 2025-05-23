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  • Слуцкий сравнил цели медиакоманд: «Броуки» орут, чтобы им платили за трансферы, а СКА это не интересует – Набабкина всю жизнь не покупали, какого хера купят в 40 лет?»
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Слуцкий сравнил цели медиакоманд: «Броуки» орут, чтобы им платили за трансферы, а СКА это не интересует – Набабкина всю жизнь не покупали, какого хера купят в 40 лет?»

Леонид Слуцкий высказался о целях команд Winline Медиалиги.

«Многие команды стали гнаться за спортивным результатом, забывая, что вы Медиалига. Введя определенные критерии, в том числе медийные, все будут вынуждены искать баланс. Они будут думать: «У нас должна быть и спортивная составляющая, и медийная составляющая, и у нас может быть звездный футболист, и молодые ребята, которые уйдут».

Я понимаю, как вам [руководителям Медиалиги – Спортс’’] тяжело. «Броуки» орут: «Дайте нам за трансферы». Это их путь. СКА это вообще не интересует, потому что Набабкина никто не купит. Его всю жизнь никто не покупал. Какого хера его купят, когда ему 40 лет?

2Drots набирают два одинаковых состава, из-за чего начинаются конфликты внутри. Потому что кто-то не хочет сидеть на лавке, начинают требовать аренд.

Я вижу, насколько разными путями команды пытаются достичь одного, а цель у всех одна – выиграть», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoКирилл Набабкин
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
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