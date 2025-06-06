Газдан о замене в первом тайме против Lotus Music: «Я игрок, который может дать команде результат, но меня всегда меняют»

Газдан не понимает, почему его заменили в первом тайме в игре с Lotus Music.

– Ты понял, почему тебя заменили?

– Сказали, что дать отдохнуть. В итоге я вообще не вышел. Мне сказали: «Сейчас выйдешь». И я не вышел.

– Как ты думаешь, с чем это связано?

– Я шесть матчей подряд пытался в себе поковыряться, но не знаю. Как бы я не играл: плохо или хорошо, меня все равно меняют.

Спросите тренерский штаб или президентов, почему так. Я игрок, который может дать команде результат, но меня всегда меняют, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.

Артур Газданов был заменен по ходу первого тайма матча 2Drots – Lotus Music и больше не появился на поле.

2Drots сенсационно вылетел в 1/8 финала МФЛ, уступив Lotus Music (0:1).

Ранее появились слухи, что хавбеком интересуется СКА.

Исторический вылет 2Drots: в 1/8 финала (впервые так рано), FONBET Кубок России под вопросом