Некит: «Мы обосрались. У нас один из самых сильных составов, но он провел худший сезон в истории»

Некит поделился впечатлениями после поражения от Lotus Music.

2Drots уступили в 1/8 финала Winline МФЛ-6 и впервые вылетели на столь ранней стадии за все время выступлений в Медиалиге.

«После матча нахлынуло то, что от сезона были такие ожидания… Вспомнил, как после «Броуков» бабуля плакала. Понимаю, как ей сейчас обидно, она в нас верила… Я не смог ничего сдерживать.

Ничего, будет топливо, чтобы вернуть свою #########. Парадоксально, что у нас один из самых сильных составов, но он провел худший сезон в истории.

Если мы проиграли, значит, по делу. Отмазок у меня никаких нет. С Женей будем думать что дальше. Похоже, межсезонье будет интереснее самого сезона.

Сейчас бессмысленно рассуждать: в составе ли дело, в подходе… Просто обосрались.

Надо встретиться с тренерским штабом и все обсудить. В интервью я не хочу говорить, неприкасаем ли [Кузнецов]. Будем думать, как выйти из тяжелой ситуации», – сказал президент 2D в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.