Жека: «Нам точно нужно принимать очень непростое решение»

Жека анонсировал изменения в 2Drots.

«Дроты» уступили Lotus Music (0:1) в 1/8 финала Winline МФЛ-6 и впервые вылетели на столь ранней стадии за все время выступлений в Медиалиге .

«Спасибо большое болельщикам за этот сезон, вы не заслужили видеть такую игру и такой результат.

Нам точно нужно принимать очень непростое решение. В ближайшие дни объявим», – написал президент 2Drots.

Второй руководитель «самураев» Некит не подтвердил , что позиция главного тренера Дмитрия Кузнецова остается неприкасаемой.