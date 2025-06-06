Жека: «Нам точно нужно принимать очень непростое решение»
Жека анонсировал изменения в 2Drots.
«Дроты» уступили Lotus Music (0:1) в 1/8 финала Winline МФЛ-6 и впервые вылетели на столь ранней стадии за все время выступлений в Медиалиге.
«Спасибо большое болельщикам за этот сезон, вы не заслужили видеть такую игру и такой результат.
Нам точно нужно принимать очень непростое решение. В ближайшие дни объявим», – написал президент 2Drots.
Второй руководитель «самураев» Некит не подтвердил, что позиция главного тренера Дмитрия Кузнецова остается неприкасаемой.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Жеки
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