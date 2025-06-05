Газдан может уйти из 2Drots. Хавбеком интересуется СКА Басты
Артур Газданов может перейти из 2Drots в СКА.
По информации журналиста Анара Ибрагимова, СКА интересуется 32-летним полузащитником 2Drots.
«Андрей Каряка связывался с Газдановым. Клуб Басты предлагает Артуру «очень хорошие условия», – написал журналист.
Напомним, главный тренер СКА Андрей Каряка работал с Газданом в «Родине Медиа». Вместе они становились чемпионами третьего сезона Winline Медиалиги.
Каряка теперь с Бастой. Он почти 3 года в Медиалиге: ставил на место Тарасова, играл в Кубке России
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
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