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Дзюба о скандале с «Амкалом» в финале Т-Лиги: «Их 30 минут уговаривали продолжить матч, как целочек»

Артем Дзюба рассказал о стычке в финале Т-Лиги.

В сентябре 2024-го команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

«Их («Амкал» – Спортс’‘) 30 минут уговаривали, как целочек: «Давайте, ребята, сыграем». Они в ответ: «Да мы, если сейчас выйдем, боимся кого-то переломать». Мы чуть со смеху не померли.

Мы вели 3:0. Они ни разу центр поля не перешли. У них вообще шансов не было», – сказал форвард «Акрона».

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: подкаст Hustle Show
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
logoWinline Уличный Футбол
logoWinline Медиалига
logoАкрон
logoАртем Дзюба
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