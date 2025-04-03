Дзюба о Медиалиге: «Невозможно смотреть. Я не против, просто они ушли от медиа»
Тамби Масаев: «При всем уважении к Медиалиге, очень сложно смотреть матчи».
Дзюба: «Невозможно смотреть».
Тамби: «Я смотрел их нарезки. Там динамика».
Дзюба: «Вторая лига, кошмарно смотреть. Они еще меняются постоянно. Чуть задохнулся, у тебя отрыжка после Ред Булла, постоял на бровке.
Я вообще не против – это новшество. Просто они ушли от медиа. Сейчас там играют либо те, кто не тянут профессиональный уровень, либо ребята с Первых-Вторых лиг.
Всегда есть две стороны медали. Первая – они, действительно, популяризируют. Много детишек, которые уходят от выпивки или еще чего-то. Это круто. Но много мата и грязи. Это нужно убирать. Я сам могу ругнуться, но должны быть какие-то понятия».
Артем Дзюба: «Я в Медиалигу – ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. «Амкал» на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий