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Дзюба о Медиалиге: «Невозможно смотреть. Я не против, просто они ушли от медиа»

Артем Дзюба высказался о Winline Медиалиге.

Тамби Масаев: «При всем уважении к Медиалиге, очень сложно смотреть матчи».

Дзюба: «Невозможно смотреть».

Тамби: «Я смотрел их нарезки. Там динамика».

Дзюба: «Вторая лига, кошмарно смотреть. Они еще меняются постоянно. Чуть задохнулся, у тебя отрыжка после Ред Булла, постоял на бровке.

Я вообще не против – это новшество. Просто они ушли от медиа. Сейчас там играют либо те, кто не тянут профессиональный уровень, либо ребята с Первых-Вторых лиг.

Всегда есть две стороны медали. Первая – они, действительно, популяризируют. Много детишек, которые уходят от выпивки или еще чего-то. Это круто. Но много мата и грязи. Это нужно убирать. Я сам могу ругнуться, но должны быть какие-то понятия».

Артем Дзюба: «Я в Медиалигу – ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. «Амкал» на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: подкаст Hustle Show
logoВторая лига Б
logoWinline Медиалига
logoВторая лига А
logoПервая лига
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
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