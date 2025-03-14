Егоров о Прокопе: «Он хочет больше кайфовать и просто торговать лицом»

Дмитрий Егоров высказался о Михаиле Прокопьеве.

«Прокоп освободился, но «Амкалу» он не нужен. Все инфоповоды с Прокопом были исключительно для инфоповодов. В «Амкал» его бы никто не вернул. После его ухода они выиграли Кубок Медиалиги. Обратно его вряд ли возьмут, учитывая то, как он уходил.

Сейчас оказалось, когда нет «Родины Медиа», Прокоп не нужен и бесплатно. Герман на стримах предполагает, что Прокоп пойдет либо в SD Family, либо в «СиндЕкат». Почему? Там заплатят. Меньше, чем за 300-400 тысяч рублей, Прокоп, наверное, играть не будет. А в SD, как нам уже говорили, ему предложили 10 млн. Прокопа, скорее всего, нужно будет ждать там.

Может ли сейчас Прокоп оказывать влияние на футбол? Является ли он одним из лучших игроков лиги? Спорно. Скорее всего – нет. Является ли он каким-то мощным авангардом в плане медиа? Тоже спорно. Кажется, что желания и энергии для того, чтобы заниматься медийными проектами, ему не хватает. У него этого нет. Вклиниваться, работать, страдать он не хочет.

Мне кажется, он больше хочет кайфовать и быть где-то приглашенным гостем. Если говорить прямо – просто торговать лицом и получать за это деньги. Скорее получать, чем зарабатывать. Это не критика в адрес Прокопа. Это совет, что пора начинать что-то делать», – сказал президент «БроукБойз».

На данный момент у бывшего игрока «Родины Медиа» есть три предложения от клубов Winline Медиалиги: от SD Family, «СиндЕката» и «Титана».

