Прокоп не перейдет в Lit Energy. У клуба Литвина нет денег на новые трансферы
Lit Energy не заинтересованы в подписании Прокопа.
Сегодня у «Крысевы» вышло интервью, в котором Прокоп признался, что ему было бы интересно перейти в LE за медийным развитием.
Спортдир Lit Energy сообщил, что у клуба Литвина больше не будет трансферов перед МФЛ-6.
Вчера «Родина Медиа» объявила о закрытии, и Прокоп остался без клуба.
На данный момент у бывшего игрока «РМ» есть три предложения от клубов Winline Медиалиги : от SD Family, «СиндЕката» и «Титана».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Станоса
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