Прокоп не перейдет в Lit Energy. У клуба Литвина нет денег на новые трансферы

Lit Energy не заинтересованы в подписании Прокопа.

Сегодня у «Крысевы» вышло интервью, в котором Прокоп признался, что ему было бы интересно перейти в LE за медийным развитием.

Спортдир Lit Energy сообщил, что у клуба Литвина больше не будет трансферов перед МФЛ-6.

Вчера «Родина Медиа » объявила о закрытии, и Прокоп остался без клуба.

На данный момент у бывшего игрока «РМ» есть три предложения от клубов Winline Медиалиги : от SD Family , «СиндЕката» и «Титана ».