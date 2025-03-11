Три футболиста «Родины Медиа» написали Герману после закрытия клуба. «Амкал» не рассматривает ни одного игрока бывшей команды Тарасовых, в том числе Прокопа
Бывшие игроки «Родины Медиа» писали Герману о возможном переходе в «Амкал».
Герману уже написали три бывших футболиста «Родины Медиа».
Сам «Амкал» связывался только одним футболистом «РМ».
Также Герман сказал, что Прокопа не будет в «Амкале».
Сегодня «Родина Медиа» официально объявила о закрытии.
Клуб Тарасова закрылся – проблемы с деньгами. Миллиардер Ломакин больше не помогает
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: стрим Германа
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