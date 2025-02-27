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  • Прокоп записал видео под звук подписчика, который расстроился из-за закрытия «РМ»: «Текилах кринжа наваливает иногда, но пацаны в клубе нормальные»
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Прокоп записал видео под звук подписчика, который расстроился из-за закрытия «РМ»: «Текилах кринжа наваливает иногда, но пацаны в клубе нормальные»

Прокоп выложил реакцию подписчика на новость о закрытии «Родины Медиа».

«Мысли про закрытие «Родины Медиа».

Никто не скажет лучше, чем подписчики», – написал Прокоп.

«Текилах кринжа наваливает иногда, но пацаны в клубе нормальные в основном.

Мишаню Прокопа жалко: с «Амкалом» не получилось и сейчас с «Родиной Медиа», #####», – сказал подписчик полузащитника «РМ». 

На этой неделе стало известно, что клуб Александра и Дмитрия Тарасовых «Родина Медиа» может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Прокопа
logoДмитрий Тарасов
logoАмкал
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoПрокоп
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