Прокоп записал видео под звук подписчика, который расстроился из-за закрытия «РМ»: «Текилах кринжа наваливает иногда, но пацаны в клубе нормальные»

Прокоп выложил реакцию подписчика на новость о закрытии «Родины Медиа».

«Мысли про закрытие «Родины Медиа» .

Никто не скажет лучше, чем подписчики», – написал Прокоп.

«Текилах кринжа наваливает иногда, но пацаны в клубе нормальные в основном.

Мишаню Прокопа жалко: с «Амкалом » не получилось и сейчас с «Родиной Медиа», #####», – сказал подписчик полузащитника «РМ».

На этой неделе стало известно, что клуб Александра и Дмитрия Тарасовых «Родина Медиа» может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин