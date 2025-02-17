Прокопа не будет в «Амкале». В клубе хватает центральных полузащитников

Прокоп в ближайшее время не вернется в «Амкал».

«Я поговорил с Мишей. Мы обозначили, что решили не делать предложение, потому что у нас максимально забита линия центральных полузащитников», – сказал президент «Амкала».

Вчера «Амкал» объявил о подписании 27-летнего хавбека Unwanted Boys Савелия Абрамова.



Он играл на турнире в Казахстане, в том числе против «Амкала ». На профуровне полузащитник выступал за клубы из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Напомним, что переговоры о переходе Прокопа в «Амкал» должны были состояться после матча против «Динамо» в конце 2024 года, когда полузащитник на одну игру вернулся в бывшую команду.

У Прокопа в феврале заканчивается контракт с «Родиной медиа ». Ранее хавбек говорил, что хочет остаться в клубе Тарасовых.