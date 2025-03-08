«Быть игроком Медиалиги – это статус!» Осипов о переходах медиафутболистов в профи без согласия клубов
«Не найти смелость сказать команде и ее руководству в глаза про интерес от профи – это своего рода предательство и тут Диму Егорова понимаю, как никто другой.
Нам скоро три года, и мы растем и крепнем. Считаться придется, и это не эмоции, это данность! И мы не декабристы! Мы – авангард! Признание совсем скоро, а за ним и уважение!
Быть игроком лиги – это статус! И статус этот надо чтить, труд руководителей команд, любовь и внимание аудитории, трудозатраты сотен людей.
Имеешь смелость сделать шаг к мечте, имей смелость сказать об этом тем, кто тебе помог путь к этой мечте сделать вопреки своим интересам и жизни! Не уважаете нас, напрасно. Считаться придется!
Здесь тоже люди, которые для страны и людей в стране, для спорта и футбола, для молодежи и подрастающего поколения делают не меньше, чтобы этих людей не было кому поддержать и интересы защитить!» – написал Президент Winline Медиалиги.
Напомним, защитник «БроукБойз» Жекич перешел в клуб Второй лиги Б «Волна» в обход медиафутбольного клуба. Система зарегистрировала трансфер автоматически. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров призвал пожизненно отстранять в Медиалиге игроков, ушедших в профи без согласия клубов.
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