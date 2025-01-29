«Броуки» подписали Шерша. Это анонсированный Азаматом «громкий» трансфер из ФК «10»

«Броуки» оформили «громкий» трансфер, анонсированный ранее Азаматом Мусагалиевым.

В команду Райзена и Дмитрия Егорова перешел атакующий полузащитник ФК «10» Никита Шершнев .

Азамат , комментируя в начале недели предстоящий трансфер, назвал его «очень громким».

Шерш выступал за «Десятку » с пятого сезона Winline Медиалиги . В МФЛ-5 он забил два гола и отдал пять голевых передач в шести играх.

В Кубке Лиги сыграл лишь дважды, не отметившись результативными действиями.

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