«Броуки» подписали Шерша. Это анонсированный Азаматом «громкий» трансфер из ФК «10»
«Броуки» оформили «громкий» трансфер, анонсированный ранее Азаматом Мусагалиевым.
В команду Райзена и Дмитрия Егорова перешел атакующий полузащитник ФК «10» Никита Шершнев.
Азамат, комментируя в начале недели предстоящий трансфер, назвал его «очень громким».
Шерш выступал за «Десятку» с пятого сезона Winline Медиалиги. В МФЛ-5 он забил два гола и отдал пять голевых передач в шести играх.
В Кубке Лиги сыграл лишь дважды, не отметившись результативными действиями.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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