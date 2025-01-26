«Это не красная. Мы подаем апелляцию». Егоров об удалении Жекича в матче казахстанской медиалиги

Дмитрий Егоров высказался об удалении защитника «БроукБойз» в матче с Top Team.

«Это не красная. Нет ни зацепа, ни фола. «Амкалу» такой пенальти отменили, мы подаем апелляцию», – написал президент «Броуков».

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин дал комментарий по данному эпизоду: «Для меня это не фол, и соответственно, не карточка. Да, могут сказать, что левая рука защитника коснулась шеи нападающего. Но нападающий падает не от этого, почувствовал контакт и подогнул ноги. Современный футбол допускает атлетичную борьбу, а чтобы наказать защитника, то он должен совершить действие, а здесь всего лишь контакт».

Если апелляция клуба не будет удовлетворена, защитник «БроукБойз» Евгений Плешко пропустит полуфинальный матч казахстанской медиалиги против Unwanted Boys.

Джокер, Крап и новый форвард «Амкала». 10 интриг медиалиги в Казахстане