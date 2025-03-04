Обухов о матче сборных России и Медиалиги: «Пока такой матч неуместен»

Владимир Обухов высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

«В любом случае надо играть, все матчи идут в рейтинг ФИФА.

Шумиха вокруг сборной России и Медиалиги не добавит ей вистов, людям, может быть, и интересно, но пока такая игра неуместна.

Пусть играют со сборными Замбии и Кубы, набирают очки», – сказал бывший нападающий «Оренбурга» и ФК «10».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против