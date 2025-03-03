Агапов о матче сборных России и Медиалиги: «Отношусь нормально. Для болельщиков, мне кажется, это прикольно»
Илья Агапов высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.
«Отношусь так-то нормально. Если у нас нет каких-то серьезных турниров. Для болельщиков, мне кажется, это прикольно.
Слежу ли за Медиалогой? Нет», – сказал арендованный у ЦСКА защитник «Пари НН».
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Советский спорт»
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