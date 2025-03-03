Агапов о матче сборных России и Медиалиги: «Отношусь нормально. Для болельщиков, мне кажется, это прикольно»

Илья Агапов высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

«Отношусь так-то нормально. Если у нас нет каких-то серьезных турниров. Для болельщиков, мне кажется, это прикольно.

Слежу ли за Медиалогой? Нет», – сказал арендованный у ЦСКА защитник «Пари НН».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против