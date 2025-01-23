Божович о матче сборной России против Медиалиги: «Какой-то бардак! С полуфутболистами и актерами точно играть не надо»
Миодраг Божович высказался о возможном матче сборных России и Winline Медиалиги.
«Сборная России не должна играть против команды из Медиалиги. Какой-то бардак! Это очень несерьезно.
Лучше сыграть против сборных РПЛ и Первой лиги или не играть вообще. С актерами, полуфутболистами 100% играть не надо. Можно сыграть против клубов Премьер-лиги. Лучше уж играть между собой – профессиональными футболистами», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Р-Спорт»
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