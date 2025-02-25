Глушенков о матче сборных России и Медиалиги: «Представляешь, что начнется, если Медиалига выиграет? Зачем сталкивать две вселенные?»
Максим Глушенков высказался об идее провести матч сборных России и Медиалиги.
– Кто лучше – сборная Брунея или сборная Медиалиги?
– Уровень несопоставим. Вот зачем сборной России играть с Медиалигой?
– По твоей логике и с Брунеем играть незачем.
– Ну да, но это хотя бы официальная сборная. А Медиалига… Зачем сталкивать две вселенные? Если сборная России выиграет, никто не удивится: ну накидали мешок и накидали. А если выиграет Медиалига – представляешь, что начнется? – сказал полузащитник «Зенита».
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sport24
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