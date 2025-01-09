Баста: «Матч с Медиалигой станет тяжелым испытанием для сборной России. 10:0? Главное, чтобы не обратно»

Баста высказался о возможном матче сборных России и Winline Медиалиги.

– Вам было бы интересно посмотреть матч сборных России и Медиалиги?

– Для сборной России это будет тяжелое испытание. Если делать матч сборной медийки и сборной России, кажется, это будет непросто. Если собрать дримтим Медиалиги, мне кажется, будет просто конфитюр. По крайней мере, это точно будет рубилово. Интереснее, чем с Брунеем.

– Не 10:0 в пользу сборной России?

– Главное, чтобы не обратно, – сказал владелец «СКА Ростов».