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Баста: «Матч с Медиалигой станет тяжелым испытанием для сборной России. 10:0? Главное, чтобы не обратно»

Баста высказался о возможном матче сборных России и Winline Медиалиги.

– Вам было бы интересно посмотреть матч сборных России и Медиалиги?

– Для сборной России это будет тяжелое испытание. Если делать матч сборной медийки и сборной России, кажется, это будет непросто. Если собрать дримтим Медиалиги, мне кажется, будет просто конфитюр. По крайней мере, это точно будет рубилово. Интереснее, чем с Брунеем.

– Не 10:0 в пользу сборной России?

– Главное, чтобы не обратно, – сказал владелец «СКА Ростов».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: соцсети СКА
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logoпремьер-лига Россия
Сборная Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoСборная России по футболу
logoсборная Брунея
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