Александр Медведев: «Медиалига превращается в еще одну профессиональную лигу»
Александр Медведев высказался о Winline Медиалиге.
«К сожалению, Медиалига превращается в еще одну профессиональную лигу. Кроме меня, из медийщиков никто на поле не выходит», – сказал председатель правления «Зенита».
В октябре 2023-го Медведев вышел на поле в стартовом составе «Чисто Питер» в матче с ФК «10» Азамата Мусагалиева на «Петровском». Он стал самым возрастным игроком в Медиалиге.
«Чисто Питер» – медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга. За нее играли Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, Павел Погребняк. Ранее клуб тренировал Владислав Радимов.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Чемпионат»
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