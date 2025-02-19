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Балакирев о Медиалиге: «Очень легко говорить о минусах со стороны, но это новый путь для многих людей, которые не пригодились в профессиональном футболе»

Илья Балакирев рассказал о том, как Winline Медиалига изменила его жизнь.

– Ради участия в четвертом сезоне Медиалиги ты сильно похудел. Расскажи о мотивации.

– Я действительно совершил свой личный подвиг. В 2021 году мне было 29 лет, я работал в «Зените» и весил 110 килограммов – с такими исходниками поставил себе цель вернуться в футбол и поиграть при больших трибунах.

Начал худеть и подошел к этому вопросу профессионально: нанял консультанта по питанию, возобновил занятия спортом, отбросил вредные привычки, научился считать калории, БЖУ. Завершил целый курс по правильному питанию и похудел на 25 килограммов ради МФЛ.

При этом сделал операцию на переносицу: читал, что Уэйну Руни это помогло улучшить дыхание. Не могу сказать, что носу стало сильно легче, но я пережил это. Я начал достаточно неплохо двигаться: выиграл значимые индивидуальные награды в лучших любительских турнирах Санкт-Петербурга. Улучшение моей формы совпало с возросшей популярностью «Денег», и я списался с Нечаем через Федю, с которым давно был знаком. Они пригласили меня, даже участвовал в отборе – это есть в видео.

После этого отбора я продолжил приводить себя в форму и впервые в жизни увидел у себя кубики пресса. К старту проекта «Чисто Питер» я подошел в лучшей форме в жизни: весил 86 килограммов. Огромное спасибо Медиалиге за то, что она дает возможность верить в мечту. Когда понимаешь, что не станешь профессиональным футболистом, опускаются руки, а мотивация тренироваться пропадает. Я – живой пример того, что шанс есть всегда.

Мой главный хайлайт в футболе – благотворительный матч «Журавли», на который мы съездили с Шахом и Владиславом Николаевичем. Там я оформил дубль головой – почувствовал, насколько приятно забивать в Медиалиге. В официальных матчах значится только один ассист – голевая передача на Силу в игре с «Эгриси». Первый гол еще случится.

Хочется быть таким руководителем команды, который будет полезен еще и на поле. Уверен, могу тащить так, как Гуди. За все время не пропустил ни одной тренировки из-за того, что не хотел туда ехать. Горжусь этим моментом. Все, кто говорит о минусах МФЛ, не видят, как люди реализовывают свои мечты. Очень легко говорить о минусах со стороны, но это новый путь для многих людей, которые не пригодились в профессиональном футболе, – сказал руководитель «Чисто Питер».

«Я восстал из пепла, как феникс». Путь руководителя «ЧП»: от шахматной доски до боксерского ринга 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Чисто Питер»
Илья Балакирев
logoЧисто Питер
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