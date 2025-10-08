1

Абрамов и Джикия покинули «Амкал». Клуб расстался уже с двумя игроками после вылета из Кубка Лиги

Савелий Абрамов и Темур Джикия покинули «Амкал».

Абрамов пришел в «Амкал» из Unwanted Boys перед шестым сезоном WINLINE Медиалиги. Хавбек сыграл за клуб 10 матчей, из них 1 – в Кубке Лиги и отметился двумя голевыми передачами. Вместе с командой стал чемпионом МФЛ-6,

Джикия провел за «Амкал» 7 матчей: 4 – в Кубке Лиги и 3 – в Кубке России. На счету форварда один гол.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoWinline Медиалига
logoАмкал
Темур Джикия
трансферы
logoUnwanted Boys
Савелий Абрамов
