Абрамов и Джикия покинули «Амкал». Клуб расстался уже с двумя игроками после вылета из Кубка Лиги

Савелий Абрамов и Темур Джикия покинули «Амкал».

Абрамов пришел в «Амкал» из Unwanted Boys перед шестым сезоном WINLINE Медиалиги . Хавбек сыграл за клуб 10 матчей, из них 1 – в Кубке Лиги и отметился двумя голевыми передачами. Вместе с командой стал чемпионом МФЛ-6,

Джикия провел за «Амкал » 7 матчей: 4 – в Кубке Лиги и 3 – в Кубке России. На счету форварда один гол.