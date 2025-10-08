Абрамов и Джикия покинули «Амкал». Клуб расстался уже с двумя игроками после вылета из Кубка Лиги
Савелий Абрамов и Темур Джикия покинули «Амкал».
Абрамов пришел в «Амкал» из Unwanted Boys перед шестым сезоном WINLINE Медиалиги. Хавбек сыграл за клуб 10 матчей, из них 1 – в Кубке Лиги и отметился двумя голевыми передачами. Вместе с командой стал чемпионом МФЛ-6,
Джикия провел за «Амкал» 7 матчей: 4 – в Кубке Лиги и 3 – в Кубке России. На счету форварда один гол.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
