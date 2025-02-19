Балакирев о поединке с Гуди: «В третьем раунде хотел упасть. Я слышал, как за меня переживали. Понимал, что нужно терпеть, и я восстал из пепла, как феникс»

Илья Балакирев рассказал о поединке с Гуди на турнире среди медиафутболистов.

– О чем ты думал во время поединка?

– В третьем раунде я хотел упасть, чтобы все закончилось. Ничья – вполне нормально. Правда, перед объявлением тренеры сказали, что победа – за мной, так как я отправил Гуди в нокдаун. Кто-то из знакомых боксеров пишет, что победу украли, кто-то – о справедливости.

– Что помогло тебе совершить камбэк в финальных раундах?

– Главные факторы моего камбэка – поддержка и вера в меня моей команды и болельщиков. Я слышал, как за меня переживали, и понимал, что нужно терпеть, терпеть, терпеть. Все сложилось в один пазл, и я восстал из пепла, как феникс.

Я чувствовал поддержку как в Питере, так и на трибунах. Столько поздравлений получал только в день рождения. Очень многие люди из разных сфер написали мне.

На пресс-конференции Камил Гаджиев сказал, что за меня никто не болеет. Я воспринял это с улыбкой. Мои фанаты – это в основном те люди, с которыми я пересекался по жизни. Они действительно были со мной. В зале за меня болели даже больше, чем за Гуди. Так мне показалось. Это было очень приятно. Вся поддержка позволила мне вернуться и, как мне кажется, забрать два последних раунда.

Когда объявили о ничьей, честно говоря, я даже немного обрадовался. Мне было очень больно, голова не работала, и боялся самого худшего – поражения. Пересмотрел бой, кажется, что я попадал мощнее, хоть и проиграл вчистую второй и третий раунд.

За период подготовки я провел около 17 персональных и 10 групповых тренировок! Плюс физические занятия у Дэна Вовка и индивидуальная работа. За подготовку в течение 40 дней (6 января – 15 февраля) я провел примерно 40 тренировок. Ну, просто жесть, – сказал руководитель «Чисто Питер».

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