Василий Маврин: «Профики, приходившие в 2Drots раньше, были голодными. А кто голодный сейчас? Им ####!»

Василий Маврин раскритиковал новичков 2Drots.

«В 2Drots был медийный костяк, который делал погоду в раздевалке: Манна, Эдамс , Сычев, Сэм, Лога… А сейчас никто из этого костяка, за исключением Сэма, не играет.

И сейчас, когда они перестали играть, вайб потерялся. А те люди, которые пришли в 2D играть в футбол, – им #####!

Они сегодня играют за 2Drots, а если не получится… Это мои ощущения на данном этапе.

Те профики, которые приходили в 2Drots раньше, были голодными. А кто голодный пришел сейчас?» – сказал хавбек «Амкала ».