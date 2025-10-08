Василий Маврин: «Профики, приходившие в 2Drots раньше, были голодными. А кто голодный сейчас? Им ####!»
Василий Маврин раскритиковал новичков 2Drots.
«В 2Drots был медийный костяк, который делал погоду в раздевалке: Манна, Эдамс, Сычев, Сэм, Лога… А сейчас никто из этого костяка, за исключением Сэма, не играет.
И сейчас, когда они перестали играть, вайб потерялся. А те люди, которые пришли в 2D играть в футбол, – им #####!
Они сегодня играют за 2Drots, а если не получится… Это мои ощущения на данном этапе.
Те профики, которые приходили в 2Drots раньше, были голодными. А кто голодный пришел сейчас?» – сказал хавбек «Амкала».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
