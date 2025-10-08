1

Василий Маврин: «Профики, приходившие в 2Drots раньше, были голодными. А кто голодный сейчас? Им ####!»

Василий Маврин раскритиковал новичков 2Drots.

«В 2Drots был медийный костяк, который делал погоду в раздевалке: Манна, Эдамс, Сычев, Сэм, Лога… А сейчас никто из этого костяка, за исключением Сэма, не играет. 

И сейчас, когда они перестали играть, вайб потерялся. А те люди, которые пришли в 2D играть в футбол, – им #####!

Они сегодня играют за 2Drots, а если не получится… Это мои ощущения на данном этапе.

Те профики, которые приходили в 2Drots раньше, были голодными. А кто голодный пришел сейчас?» – сказал хавбек «Амкала».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
logoЭдамс
logo«Лога» Вадим Логинов
logoДмитрий Сычев
logoWinline Медиалига
брань
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoВасилий Маврин
logoАмкал
logo«Манна» Станислав Манаев
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Некит: «Медиалига отказала 2Drots в дозаявке Маврина. Чем он хуже Нани?»
вчера, 10:37
Некит анонсировал «трансфер года» в 2Drots. Ранее Маврин заявил, что готов сыграть за «самураев» против Lit Energy
вчера, 08:39
Главные новости
Смолов о Капелло: «Гранат сел на мяч на тренировке. Капелло увидел – как он кричал, просто пипец! Орал как резаный!»
416 минут назад
Осипов о том, что с возвращением еврокубков Медиалигу перестанут смотреть: «В этом нет никакой связи. Наши матчи проходят в параллель с РПЛ и сборными, а не с ними»
2сегодня, 13:42
Дмитрий Егоров: «Только «Броуки» хотя бы раз в году играли в финалах крупных лиг. У нас нет эр. Мы всегда далеко!»
сегодня, 11:43
Абрамов и Джикия покинули «Амкал». Клуб расстался уже с двумя игроками после вылета из Кубка Лиги
1сегодня, 09:40
«Я знал, что мы не выиграем». Маврин о серии буллиталити против Lit Energy
сегодня, 08:36
Жекич возвращается в «БроукБойз»
вчера, 18:49
«Аргументы Соловьева дали понять, что он сам не очень разбирается. Люди выстроились в очередь ради Нани». Осипов о критике приезда португальца
15вчера, 17:27
Некит: «Смирнов выбрал стиль «Интера» для 2Drots – обороняемся в 5 защитников»
вчера, 16:51
Николай Осипов: «Медиалига – самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, с этим никто спорить не будет»
40вчера, 13:52
«Десятку» нужно приспустить, а «Амкалу» желаю успеха». Газдан после победы над 2Drots
вчера, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» в Кубке России смотрят с долей 3,5, как и лучшие матчи группового этапа ЛЧ». Осипов о популярности Медиалиги
4сегодня, 11:18
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54