  • Осипов о том, что с возвращением еврокубков Медиалигу перестанут смотреть: «В этом нет никакой связи. Наши матчи проходят в параллель с РПЛ и сборными, а не с ними»
1

Осипов о том, что с возвращением еврокубков Медиалигу перестанут смотреть: «В этом нет никакой связи. Наши матчи проходят в параллель с РПЛ и сборными, а не с ними»

Николай Осипов уверен, что с возвращением еврокубков интерес к МФЛ не уменьшится.

– Еще один довод критиков Медиалиги заключается в том, что проект востребован только, пока у России нет еврокубков…

– Матчи Медиалиги проходят в выходные дни и стоят в параллель не с еврокубками, а с матчами Российской премьер-лиги, матчами сборных и европейских топ-чемпионатов. Придут еврокубки, и Медиалигу перестанут смотреть? В этом точно нет никакой связи.

Но иногда проще подогнать ответ под вопрос. Уверен, с возвращением еврокубков популярность лиги не станет меньше, а скорее наоборот.

Когда национальное телевидение Португалии приглашает в студию эксперта по России и задает ему вопрос, куда поехал Нани и что он там делает, а он рассказывает про Медиалигу, причем достаточно много и подробно, это круто! – сказал президент WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Газета.ru
