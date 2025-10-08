  • Спортс
Дмитрий Егоров: «Только «Броуки» хотя бы раз в году играли в финалах крупных лиг. У нас нет эр. Мы всегда далеко!»

Дмитрий Егоров высказался о разговорах про эры «Амкала» и 2Drots.

«В Медиафутболе есть только один клуб, который хотя бы раз в году играл в финалах крупных лиг. Это «БроукБойз». 2Drots повторит достижение, если выйдет в финал Кубка Лиги.

Я вспомнил об этом в контексте разговоров про эры «Амкала» и 2D. У нас нет эр. Мы всегда далеко!» – заявил президент «БроукБойз».

Начиная с 2022 года «Броуки» минимум раз в год выходили в финал. В 2022-м вышли в финал МКС, в 2023-м – в МКС и МФЛ-4, в 2024-м – в МФЛ-5, в 2025-м – в МФЛ-6.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
