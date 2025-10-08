«Я знал, что мы не выиграем». Маврин о серии буллиталити против Lit Energy

Василий Маврин высказался о серии буллиталити в матче «Амкал» – Lit Energy.

«Честно, я знал, что мы не выиграем. Было какое-то внутреннее ощущение.

Вопрос эмоций. Когда у нас игроки забивали, они больше выдыхали, а не накидывали. А у «литов» было желание. От них веяло тем, что они прям хотели выиграть.

При том, что у них вратарь за всю серию один раз мяча коснулся, когда Нодар не забил. А так у него вообще шансов не было», – сказал хавбек «Амкала ».

«Амкал» проиграл Lit Energy в серии буллиталити (0:0, 7:8 Б) и покинул Кубок Лиги .

