«Я знал, что мы не выиграем». Маврин о серии буллиталити против Lit Energy
Василий Маврин высказался о серии буллиталити в матче «Амкал» – Lit Energy.
«Честно, я знал, что мы не выиграем. Было какое-то внутреннее ощущение.
Вопрос эмоций. Когда у нас игроки забивали, они больше выдыхали, а не накидывали. А у «литов» было желание. От них веяло тем, что они прям хотели выиграть.
При том, что у них вратарь за всю серию один раз мяча коснулся, когда Нодар не забил. А так у него вообще шансов не было», – сказал хавбек «Амкала».
«Амкал» проиграл Lit Energy в серии буллиталити (0:0, 7:8 Б) и покинул Кубок Лиги.
«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
