Гуди: «Футбол – игра для геев. Бои – это мужской спорт»

Гуди поделился эмоциями после участия в бойцовском турнире медиафутболистов.

«Наш бой – легендарный. Если Гуди где-то участвует, то это всегда легендарная история. Сегодняшний бой – украшение вечера. Официально. Подарили кучу сертификатов.

Я не готовился, приехал без тренера. Действовал, как чувствовал.

Я всегда говорил, что футбол – игра для геев. Настоящий спорт – это бои. Я чувствую, что это мое. Потерял зуб? Потому что бои – это мужской спорт. Можно потерять не только зуб, но и… Хорошо, что есть ракушка.

Если предложат еще раз поучаствовать, то я бы согласился. Но соперник нужен сильнее. Я буду быстро прогрессировать. Я не тренируясь, делаю такое. Что будет, если я проведу пару тренировок? Сумасшествие будет», – сказал форвард «Родины Медиа » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Гуди провел бой против Ильи Балакирева на турнире организации AMC Fight Nights по кикбоксингу среди медиафутболистов. Поединок закончился вничью и был признан боем вечера.