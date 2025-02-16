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Гуди: «Футбол – игра для геев. Бои – это мужской спорт»

Гуди поделился эмоциями после участия в бойцовском турнире медиафутболистов.

«Наш бой – легендарный. Если Гуди где-то участвует, то это всегда легендарная история. Сегодняшний бой – украшение вечера. Официально. Подарили кучу сертификатов.

Я не готовился, приехал без тренера. Действовал, как чувствовал.

Я всегда говорил, что футбол – игра для геев. Настоящий спорт – это бои. Я чувствую, что это мое. Потерял зуб? Потому что бои – это мужской спорт. Можно потерять не только зуб, но и… Хорошо, что есть ракушка.

Если предложат еще раз поучаствовать, то я бы согласился. Но соперник нужен сильнее. Я буду быстро прогрессировать. Я не тренируясь, делаю такое. Что будет, если я проведу пару тренировок? Сумасшествие будет», – сказал форвард «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Гуди провел бой против Ильи Балакирева на турнире организации AMC Fight Nights по кикбоксингу среди медиафутболистов. Поединок закончился вничью и был признан боем вечера.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
Илья Балакирев
logo«Goody» Дмитрий Гусаков
logoFight Nights
logoAMC Fight Nights
logoЧисто Питер
logoWinline Медиалига
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