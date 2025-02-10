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Жена Финито о лейкозе: «Это предательство организма. Он злился на несправедливость. Не курит, не пьет, занимается спортом, какого хрена?»

Инга Куриленко поделилась, как сохраняла стойкость во время болезни Финито.

– Несмотря на внешнюю стойкость, у Никиты наверняка случались моменты слабости. Как вы это проживали?

– Я писала ему в больницу записки со всякими глупыми мотивационными речушками и плела фенечки – это наша старая традиция. Я ее возобновила: когда мы были очень юными, было модно делать всякие браслетики из ярких ниток. А вообще – плакали, как еще. Много-много плакали.

Это очень большое предательство организма. Ты в самом расцвете сил, только набрал офигительную форму, ради которой пахал. У Никиты же с детства проблемы с весом – быстро набирал. Ему очень хотелось хорошо выглядеть: кубики пресса, банки на руках. И это ужасная подстава: тебе тридцать лет, жизнь только начинается. Мы только закончили ремонт, дико хотели собаку – к нам уже ехал щенок, когда Никита узнал о диагнозе. Мы планировали беременность (молчит несколько секунд).

И тут организм говорит: «Ну все, баста. Пожили – и хватит». Это какой-то саботаж. Очень тяжело. Ты просто таешь на глазах… Когда он вернулся из больницы [весной], я могла носить его на руках (долго молчит).

Поэтому, конечно, он очень злился. Злился на несправедливость. Постоянно спрашивал: «Почему я? За что?» Не курит, не пьет, занимается спортом. Полноценный, активный образ жизни. Какого хрена? Почему? Почему сейчас? Почему не через десять лет?

К сожалению, вот такая фатальная случайность. Никто не застрахован. Это просто гены. Эта поломка уже вшита у тебя в ДНК – либо выстрелит, либо нет.

В такой ситуации ты можешь либо сдаться, либо бороться изо всех сил, хватаясь за любой шанс.

– У тебя же тоже, наверное, были такие вопросы?

– Это случайность. Я верю в фатум. Поскольку у меня есть онкородственники, я всегда переживала, что это я заболею. Генетически уже были прецеденты. Но от него вообще не ожидала, конечно.

Потом выяснилось, что у двоюродного брата Никиты хронический лейкоз. Просто Никита об этом не знал – брат уже давно в стойкой ремиссии. Так оказалось, что этот ген в жизни Никиты тоже присутствует. Он просто не знал, – рассказала жена Финито в интервью Спортсу’’ Любе Курчавовой.

Год назад не стало Никиты Финито. Большой разговор с его женой Ингой – о жизни и смерти

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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