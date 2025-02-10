«Несколько поколений выросло на видео Никиты. Хочу, чтобы его помнили по эмоциям, которые он приносил». Жена Финито о памяти

Инга Куриленко поделилась, какой хотела бы сохранить память о Финито.

– Ты сказала, что не хочешь, чтобы Никиту помнили только по болезни. Каким ты бы хотела, чтобы его помнили?

– Хочу, чтобы Никиту помнили по эмоциям, которые он приносил. Чтобы для всех он остался классным парнем, который развлекает, обогащает, радует. Очень многие писали и самому Никите, и под постами о нем: «Я вырос на твоих роликах». И это не шутка – несколько поколений выросло на этих видео.

Никита всегда говорил, что он абсолютно счастливый человек: играет в игры и получает за это деньги. Детская мечта каждого миллениала, ради которой нужно иметь упорство, старание, харизму и бесконечное трудолюбие.

У Никиты никогда не было какой-то великой цели. Это ведь ролики по фифе, какие там могут быть цели? Это просто способ поднять людям настроение. В 2022-м начались военные действия, и аудитория была в панике. Никите постоянно писали: «Выскажись! Выскажись! Выскажись!» Но он сказал: «Ребята, моя зона ответственности – моя семья и ролики по фифе. Я здесь, чтобы у вас был способ развлечься. Моя работа – отвлекать вас».

Мы все должны отвечать ровно за то, что создаем. Отвечать за весь мир, болезни и войны – не в нашей компетенции.

– Ты видишь свою задачу в том, чтобы Никиту не забывали?

– Отчасти да. Надеюсь, в ближайшем будущем его не забудут. Мое дело – скорее, сохранить память: фотографии, ролики, сообщения. Я такой архивариус.

Напоминать периодически… На самом деле, я не знаю, ждут ли от меня этих постов. Не понимаю, нужно ли это кому-то. Иногда кажется, что это уже никому не интересно. Инфоповод прошел. Мне кажется, в нашем постоянно меняющемся потоке новостей мы стали очень быстро забывать. Но люди и не обязаны об этом помнить. Это же мое и наших с Никитой семей. Все остальные не обязаны.

Периодически меня терзают сомнения, правильно ли я все делаю. Но никто не может мне ответить, потому что никто не знает, правильно это или нет, –рассказала жена Финито в интервью Спортсу’’ Любе Курчавовой.

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