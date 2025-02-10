«Лейкоз – не приговор, лекарство есть, оно находится в каждом из нас. Нужно, чтобы люди знали о возможности вступить в регистр». Жена Финито о донорстве
– Что бы ты сказала людям, которые впервые слышат слово «лейкоз»?
– Как бы страшно и непонятно это слово ни звучало, наука не стоит на месте. Лейкоз поддается лечению. У многих остался стереотип, что лейкоз – это смерть. Может, лет двадцать назад так и было. Но сейчас это уже не приговор.
Во-первых, активно развивается трансплантация костного мозга. Во-вторых, сейчас появилась такое направление, как CAR-T терапия: из организма больного человека берут клетки, учат их находить неправильные клетки – бласты – и уничтожать . Это новая терапия, которая вселяет большие надежды. В России она пока проходит клинические испытания. Хотя бы появляются альтернативы.
Не все так печально: лекарство есть. В случае трансплантации оно находится в каждом из нас. Это оружие последней надежды, когда не работают ни химия, ни таргетная терапия. А у нас, к сожалению, очень маленький регистр – сейчас в нем около 280 тысяч человек. А нужен минимум миллион. Нужно, чтобы люди хотя бы знали о возможности вступить в регистр.
Тут еще нужно учитывать, что в большинстве стран мира такие регистры существуют с 1980-х.
– Расскажи про донорство костного мозга.
– Это анонимно, безвозмездно и добровольно. Ты в любой момент до начала процедуры можешь отказаться, даже если вы с пациентом совпали. Но даже при совпадении и согласии тебя могут отбраковать по результатам медобследования – у медицины нет задачи получить двух больных людей вместо одного. Кроме того, прежде чем вступать в регистр нужно посмотреть ограничения, они почти такие же как для доноров крови.
– Знаю, многие боятся.
– Боятся, потому что есть такое ощущение, будто тебе будут пилить позвоночник – все-таки у костного мозга плохой нейминг.
Есть два метода забора кроветворных клеток. Первый – аферез. При нем тебе 5-7 дней вкалывают препарат «Лейкостим». Он выгоняет клетки в периферическую систему организма, а потом ты просто сдаешь кровь, как на обычной донации. Специальный аппарат перегоняет ее, забирает нужные клетки и возвращает цельную кровь тебе обратно. Да, долгая процедура, но что такое 4-5 часов по сравнению с жизнью человека?
– Для здоровья донора – вообще никаких последствий?
– Вообще. Единственное – бывает, когда колют «Лейкостим», температура поднимается до 37°С. Состояние похоже на предпростудное, – рассказала жена Финито в интервью Спортсу’’ Любе Курчавовой.
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Помочь Регистру доноров костного мозга
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