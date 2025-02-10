Жена Финито вспомнила, как узнала о его смерти: «Позвонил врач: «Никиты не стало». Я бросила трубку: «Этого не может быть»

Инга Куриленко рассказала, как узнала о смерти Финито.

– В пятницу [12 января] Никита поехал сдавать анализы, в субботу и воскресенье он стримил, а вечера мы проводили вместе. В понедельник – госпитализация. Больше мы не виделись.

В больнице он заразился ковидом, и его из онкоотделения отвезли в инфекционку. Химиотерапию остановили. Пока справлялись с ковидом, росли бласты.

Ковид победили. Никиту перевезли обратно. Начался первый курс химиотерапии – не сработала. Потом – вторая химиотерапия, тоже не сработала.

Врачи были готовы делать трансплантацию даже без ремиссии: все понимали. Но потом – пневмония. И на следующий день – все.

– Тебе утром позвонили?

– Да.

Тогда здесь был папа Никиты: приехал помочь, поддержать. В тот день, десятого, он уезжал, а через несколько дней на повторную трансплантацию должен был приехать Никитин брат Леша.

Мы встали рано, часов в шесть. Дядя Саша (отец Никиты – Спортс’’) только-только уехал, не прошло и пятнадцати минут. И тут звонит врач. Говорит: «Сегодня утром Никиты не стало».

Сочувствует. А у меня в голове только одна мысль: «Этого не может быть». Я бросила трубку.

Когда эта мысль пронзила окончательно, я позвонила дяде Саше и сказала ему разворачиваться. Не сообщила сразу, что произошло – не хотела, пока он едет. Но, думаю, дядя Саша сразу все понял. Он вернулся минут через пять – видимо, не успел далеко уехать. Зашел в квартиру, и я ему сказала.

А потом перезвонила врачу. Это была суббота, лечащий врач Никиты не дежурил, так что сам узнал по телефону. Реаниматологи зашли на пересменку и увидели.

Сначала ты очень хочешь узнать побольше информации от врачей и думаешь: «Да почему они мне не звонят и не сообщают, что они там делают с моим мужем?» А потом наступает момент, когда не хочешь брать трубку, видя имя врача на экране, потому что, скорее всего, там плохие новости, – рассказала жена Финито в интервью Спортсу’’ Любе Курчавовой.

Год назад не стало Никиты Финито. Большой разговор с его женой Ингой – о жизни и смерти