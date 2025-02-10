«Никите было больно держать геймпад, но он все равно занял 2-е место». Супруга Финито Инга о жизни после трансплантации костного мозга

Инга Куриленко рассказала, как Финито перенес трансплантацию костного мозга.

– Что происходило после трансплантации?

– Восстановление. Это огромный список ограничений – такой, что смотришь на него с мыслью «а что вообще можно?» Например, противомикробная диета, при которой вообще нельзя продукты, которые не обработаны термически. Для Никиты это было, кажется, самым сложным испытанием – очень уж любит вкусно поесть.

Потом началась реакция «трансплантат против хозяина». Это то, что может убить после трансплантации. Она возникает, потому что иммунитет не всегда адекватно реагирует на новые клетки. У Никиты началась реакция на коже – он весь покрылся пупырышками. На некоторых видео заметно – Никита был одной сплошной сыпью.

Все это означает одно: новый список лекарств, мазей, перевязок.

Из-за этого мы не поехали на свадьбу к Феде [Маслову], хотя Никита очень хотел. Но это было невозможно: любое движение причиняло ему боль. Не мог взять даже стаканчик кофе. Сплошной кусок боли.

Тогда Никита очень сильно отвлекался благодаря Кубку фиферов – спасибо Сергею Кефиру, который его тогда проводил. Никите было больно держать геймпад, но он все равно добрался до второго места. Молодец. Этот турнир – тоже помощь, хоть и неосознанная. Благодаря ему Никите удалось вспомнить, что за пределами больниц есть жизнь.

Осень прошла более-менее спокойно. Сентябрь, октябрь, первые недели ноября – все было хорошо. Мы очень аккуратненько думали: «Вроде бы все, тьфу-тьфу-тьфу». Никита каждую неделю ездил в больницу, постоянно сдавал анализы, по любому поводу писал врачу.

Но в ноябре начали шкалить показатели по печени. Тогда наши спокойные деньки закончились. Сначала думали, что это снова реакция «трансплантат против хозяина», и организм начал атаковать печень, но оказалось, что это не она, а гепатит С.

Конечно, это удар под дых. В этот момент ты просто такой: «Да #####, что еще? Сколько можно?» Такое было состояние. Ничего, кроме мата.

Чуть-чуть позволяешь себе расслабиться – и получаешь новый удар, – рассказала жена Финито в интервью Спортсу’’ Любе Курчавовой.

Год назад не стало Никиты Финито. Большой разговор с его женой Ингой – о жизни и смерти