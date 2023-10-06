Радимов об игре гендиректора «Зенита» Медведева против Fight Nights: «Иванович – лучший. Лучше Погребняка был точно»

Владислав Радимов оценил выход Александра Медведева в старте «Чисто Питер».

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Чисто Питер» с капитанской повязкой против Fight Nights в стадии уайлд-кард четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 0:2 Б).

Спустя 4 минуты чистого игрового времени Медведева сменил дебютировавший за «Чисто Питер» Павел Погребняк.

«Иванович – лучший! Лучше Погребняка был точно в этом матче.

Вышел с капитанской повязкой в 68 лет. Я считаю, что за это можно и похлопать.

Он относится к этой истории очень позитивно и помогает нам. Он не курирует нашу команду.

Реально ли он с чемоданами денег приходит в раздевалку? Ну, да, реально. Приходит, открывает и начинает кидать (смеется)», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.