Радимов об игре гендиректора «Зенита» Медведева против Fight Nights: «Иванович – лучший. Лучше Погребняка был точно»

Теги Зенит Владислав Радимов Павел Погребняк премьер-лига Россия Александр Медведев Winline Медиалига Fight Nights Это футбол, брат! Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов оценил выход Александра Медведева в старте «Чисто Питер».

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Чисто Питер» с капитанской повязкой против Fight Nights в стадии уайлд-кард четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 0:2 Б).

Спустя 4 минуты чистого игрового времени Медведева сменил дебютировавший за «Чисто Питер» Павел Погребняк.

«Иванович – лучший! Лучше Погребняка был точно в этом матче.

Вышел с капитанской повязкой в 68 лет. Я считаю, что за это можно и похлопать.

Он относится к этой истории очень позитивно и помогает нам. Он не курирует нашу команду.

Реально ли он с чемоданами денег приходит в раздевалку? Ну, да, реально. Приходит, открывает и начинает кидать (смеется)», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

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4 комментария

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dp2905
Бронислав - красавец!
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Pooch
Взадлизав Радимов как всегда держит марку
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-2
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Олег Акимов
Что уж там, лучше Месси
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KasperSurgut
Ответ Pooch
Взадлизав Радимов как всегда держит марку
Владилиз Радлизов наверное больше подходит?)))
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