Кузен покинул 2Drots
Вратарь Александр Кузнецов покинул 2Drots.
2Drots объявили о расставании с голкипером.
Кузен выступал за клуб с четвертого сезона Winline Медиалиги и сыграл 6 матчей.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
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