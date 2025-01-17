Корш покинул 2Drots
Иван Коршунов ушел из 2Drots.
«Fam. Пришло время сказать «до свидания». Спасибо всему персоналу и тренерскому штабу, в отдельности Дмитрию Викторовичу с Альбертом Николаевичем – я знаю, что немного не оправдал ваши ожидания, но самое главное это та энергия, вера и поддержка, которую вы вложили в меня, за которую я буду благодарен вам. До новых встреч!
Удачи, парни! Увидимся на полях, это не Last Dance», – написал Корш.
Иван Коршунов воспитанник «Зенита» и двукратный чемпион Медиалиги с 2Drots.
Вингер провел Winline Кубок Медиалиги в составе «Чисто Питер» на правах аренды. В трех матчах у него 0+0 по «г+п».
Таблица трансферов медиафутбола
«Обоюдно» – мем, пришедший из медиафутбола. Его запрещают школы, используют Радимов и Артур Бабич
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Корша
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