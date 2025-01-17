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Корш покинул 2Drots

Иван Коршунов ушел из 2Drots.

«Fam. Пришло время сказать «до свидания». Спасибо всему персоналу и тренерскому штабу, в отдельности Дмитрию Викторовичу с Альбертом Николаевичем – я знаю, что немного не оправдал ваши ожидания, но самое главное это та энергия, вера и поддержка, которую вы вложили в меня, за которую я буду благодарен вам. До новых встреч!

Удачи, парни! Увидимся на полях, это не Last Dance», – написал Корш.

Иван Коршунов воспитанник «Зенита» и двукратный чемпион Медиалиги с 2Drots. 

Вингер провел Winline Кубок Медиалиги в составе «Чисто Питер» на правах аренды. В трех матчах у него 0+0 по «г+п».

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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Корша
logo«Корш» Иван Коршунов
logoWinline Медиалига
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трансферы
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