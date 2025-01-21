Арчи – игрок Lit Energy
Артур Бегларян перешел в Lit Energy.
Об этом сообщили соцсети клуба.
«Ну что, дорогие мои! Новая история! Новая глава в моей жизни! Будем возвращаться на игровой уровень, я верю, что все получится! Вам спасибо большое за поддержку!
Моей семье! Вы все топ! Теперь хоть кружочки с тренировок могу выкладывать! Обнимаю вас! Полный газ!» – написал Арчи.
Ранее Бегларян высутпал за 2Drots. Вместе с клубом он дважды стал чемпионом Winline Медиалиги, выиграл казахстанскую медиалигу и Московский Кубок Селебрити-2023.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Lit Energy
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