Арчи – игрок Lit Energy

Артур Бегларян перешел в Lit Energy.

Об этом сообщили соцсети клуба.

«Ну что, дорогие мои! Новая история! Новая глава в моей жизни! Будем возвращаться на игровой уровень, я верю, что все получится! Вам спасибо большое за поддержку!

Моей семье! Вы все топ! Теперь хоть кружочки с тренировок могу выкладывать! Обнимаю вас! Полный газ!» – написал Арчи .

Ранее Бегларян высутпал за 2Drots. Вместе с клубом он дважды стал чемпионом Winline Медиалиги , выиграл казахстанскую медиалигу и Московский Кубок Селебрити-2023.

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