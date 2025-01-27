Обрывков перешел из 2Drots в Fight Nights. Форвард отказался от предложения в проффутболе

Степан Обрывков решил остаться в Fight Nights и не переходить в проффутбол.

Об этом сообщил спортивный директор FN Дмитрий Шишков. Форвард тренировался с командой в последнее время.

Также экс-нападающий 2Drots проходил просмотр в ФК «Космос» из Долгопрудного, но принял решение остаться в медиафутболе.

Обрывков снимался на канале 2Drots и играл за команду на МКС-2020 и в Winline Кубке Лиги.

В июне Обрывков ушел из «Динамо-2». За клуб он провел 13 игр и отдал одну голевую передачу.

Таблица трансферов медиафутбола