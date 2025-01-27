Черномырдин – новый игрок 2Drots

2Drots подписали левого вингера Михаила Черномырдина.

Клуб объявил о трансфере 25-летнего атакующего хавбека в своих соцсетях.

Последним клубом Черномырдина было «Динамо» Санкт-Петербург. Также он выступал за «Строгино», «Зенит-2», «Каспий» и «Долгопрудный».

В 2022 году футболист сменил фамилию. Михаил Погорелов взял фамилию жены Маргариты Черномырдиной, футболистки ЦСКА и сборной России, после свадьбы.

Таблица трансферов медиафутбола