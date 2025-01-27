Черномырдин – новый игрок 2Drots
2Drots подписали левого вингера Михаила Черномырдина.
Клуб объявил о трансфере 25-летнего атакующего хавбека в своих соцсетях.
Последним клубом Черномырдина было «Динамо» Санкт-Петербург. Также он выступал за «Строгино», «Зенит-2», «Каспий» и «Долгопрудный».
В 2022 году футболист сменил фамилию. Михаил Погорелов взял фамилию жены Маргариты Черномырдиной, футболистки ЦСКА и сборной России, после свадьбы.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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