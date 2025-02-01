Азамат о вылете ФК «10» в 1-м раунде Суперкубка: «Я не понимаю, что мне дальше делать в этом клубе. Наши болельщики – мазохисты»

Азамат Мусагалиев высказался после вылета ФК «10» из Winline Суперкубка МФЛ.

«Я не понимаю, что мне дальше делать в этом клубе. Именно конкретная моя роль. Я свою роль сыграл, зритель эту роль увидел. Кто-то поаплодировал, кто-то раскритиковал. Дальше что мне делать в этом клубе, я не понимаю. Развивать? А мы не развиваем?

Ни один проект не может существовать без каких-либо шагов и успехов. Если елка сама по себе плохая, ты хоть, #####, усрись, гирляндами обсыпь, но она будет плохая елка. Бантиков мы навесили очень много. Больше всех бантиков у нас.

Но когда ты бьешь шесть раз по воротам и забиваешь только один раз, что надо было сделать? Пойти их уговорить, чтобы вратаря убрали? Как можно идти бить абсолютно бледными людьми? Это же футбол, это любимое твое дело. И то, как ты сейчас к нему относишься, зависит от того, будет ли твое любимое дело дальше. Простая цепочка.

Наши болельщики – мазохисты. Они постоянно продолжают в нас верить, но это уже совсем не годится. Я не хочу персонально что-то там говорить, но это кошмар. Меня не было в раздевалке после игры? Мне нечего сказать. Сегодня мне команде нечего сказать. Максимум, что могу, это написать в чате: «Спокойной ночи».

Тренер взял на себя ответственность за поражение? Сколько можно брать на себя эту ответственность? Сколько можно? Я могу взять на себя ответственность, ты можешь взять на себя. Тренер вот сейчас берет на себя. Футболистам что от этого? Они с луны упали и первый раз пришли и били буллиталити?

После третьего нашего вылета из турнира не казалось, что руки сильнее опущены, чем сейчас? У опускания рук есть предел. Вот у меня сейчас максимально опущенные руки. Хотите опустить их дальше? Не получится у вас. Хрен вам. Все, это максимум», – сказал президент «Десятки».

31 января ФК «10» вылетел из Winline Суперкубка Медиалиги, проиграв Lit Energy в серии буллиталити (1:1; 1:3 Б) в малом полуфинале.

Галерея депрессии Азамата Мусагалиева