ФК «10» Мусагалиева подписал экс-игрока «Крыльев» Кленкина. 34-летний хавбек завершил профессиональную карьеру
Данил Кленкин продолжит карьеру в медиафутболе.
34-летний полузащитник присоединился к ФК «10» – команде Азамата Мусагалиева.
В нынешнем сезоне хавбек выступал за «Тюмень». Сегодня он покинул сибирский клуб и объявил о завершении профессиональной карьеры.
Также Кленкин на профессиональном уровне играл за «Крылья Советов», «Балтику», «Нефтехимик» и другие команды. В 2019 году он трижды сыграл за «Тамбов» в РПЛ.
В общей сложности Данил провел в Первой лиге 327 матчей, забил 40 голов и отдал 50 голевых передач.
Данил уже присоединился к «Десятке» в ОАЭ перед стартом Winline Суперкубка Медиалиги. Завтра команда встретится с Lit Energy полуфинале отборочного раунда.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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