Малуда присоединился к Fight Nights в ОАЭ. Он и Санья сыграют за клуб в Суперкубке Медиалиги

Fight Nights презентовали бывшего игрока «Челси» Флорана Малуда.

44-летний француз присоединился к российской медиафутбольной команде в ОАЭ перед стартом Winline Суперкубка Медиалиги.

Малуда внесен в заявку FN на турнир вместе с соотечественником, экс-защитником «Арсенала » и «Ман Сити » Бакари Санья .

Ожидается, что Малуда и Санья проведут по матчу за Fight Nights на турнире в Абу-Даби.

В полуфинале отборочного раунда Суперкубка МФЛ команда Камила Гаджиева сыграет с «Родиной Медиа ».

Матч пройдет завтра, 31 января. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Фото: телеграм-канал Fight Nights

Таблица трансферов медиафутбола