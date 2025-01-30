Малуда присоединился к Fight Nights в ОАЭ. Он и Санья сыграют за клуб в Суперкубке Медиалиги
Fight Nights презентовали бывшего игрока «Челси» Флорана Малуда.
44-летний француз присоединился к российской медиафутбольной команде в ОАЭ перед стартом Winline Суперкубка Медиалиги.
Малуда внесен в заявку FN на турнир вместе с соотечественником, экс-защитником «Арсенала» и «Ман Сити» Бакари Санья.
Ожидается, что Малуда и Санья проведут по матчу за Fight Nights на турнире в Абу-Даби.
В полуфинале отборочного раунда Суперкубка МФЛ команда Камила Гаджиева сыграет с «Родиной Медиа».
Матч пройдет завтра, 31 января. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Фото: телеграм-канал Fight Nights
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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