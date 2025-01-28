«Родина Медиа» планирует подписать Принца. Также к команде присоединится Жамалетдинов и бывшие игроки «Ахмата» и «Анжи»
«Родина Медиа» рассказала о трансферах перед Winline Суперкубком.
Команда Тарасовых на Winline Суперкубок подписала 28-летнего полузащитника Шахбана Гайдарова, выступавшего за «Анжи», и 30-летнего экс-полузащитника «Терека» [нынешний «Ахмат»] Залимхана Майсултанова.
Также клуб близок к подписанию 19-летнего ганского Принца, который выступал за «РМ» на прошлом Суперкубке. На AGM Текила заявил, что, вероятно, он будет с командой и в весенней части МФЛ и, возможно, дальше его будут предлагать в ФНЛ, РПЛ.
На Суперкубке в «РМ» вернется Тимур Жамалетдинов, выступавший за клуб в МФЛ-5.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый ролик «Родины Медиа»
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