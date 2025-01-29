Fight Nights арендовали у ФК «10» Абу Курбаналиева
Абдулкадир Курбаналиев перешел в Fight Nights на правах аренды.
Хавбек был арендован у ФК «10» Азамата Мусагалиева.
В Fight Nights заявили, что Курбаналиев проведет за клуб Суперкубок МФЛ в Абу-Даби и шестой сезон Winline Медиалиги.
В Кубке Медиалиги Аба провел 8 матчей, результативными действиями не отметился.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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